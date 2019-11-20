***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.11.2019 14:54
19.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.189.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurucu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYMK1938
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi 24.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.180.000
İhraç Fiyatı 0,97824
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.11.2019
Kayıt Tarihi 19.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 34.180.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 56 gün vadeli TRFYKYMK1938 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 20 Kasım 2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799777
BIST
16:44106.821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -708,08
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:445,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:446,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:44269,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,42
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.582
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.374.686
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.662.101
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,26
|38.727.968
|% 14,14
|
|PINSU
|2,20
|38.954.843
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|METRO
|1,31
|81.522.121
|% -10,27
|
|CEOEM
|9,23
|32.822.821
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|ASELS
|19,44
|433.089.297
|% 0,10
|
|GARAN
|10,17
|342.988.321
|% -0,78
|
|TKFEN
|19,04
|305.017.029
|% -0,10
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|215.323.262
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|304.988.374
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3288
|7,3656
|% -0,20
|
|Frank
|5,7172
|5,7516
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5156
|1,5232
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-1,61
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|0,91
|
|Yarım
|861
|884
|0,44
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|0,44
|
Seans Raporu
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16:57YAPRK
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -750, 75 kaybederek (% -0.57 ) 131, 992
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16:54XU100
Endeks 106, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 8, 267.00 milyon TL de