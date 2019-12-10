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***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.12.2019 11:40
GÜNCEL HABERLER



***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.083.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYMA1922
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27. 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 143.500.000
İhraç Fiyatı 0,97677
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.12.2019
Kayıt Tarihi 09.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 143.500.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 62 gün vadeli TRFYKYMA1922 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 10 Aralık 2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802780


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DENCM 8,63 19.655.219 % 15,07  
RYGYO 3,99 18.854.117 % 14,00  
RYSAS 3,00 23.176.887 % 12,78  
ARMDA 14,50 3.744.453 % 12,58  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6208 7,6591 % 0,07  
Frank 5,8644 5,8997 % 0,12  
Riyal 1,5425 1,5502 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.467 1.467 5,68  
Altın Gr. 274 274 0,83  
Cumhuriyet 1.812 1.839 10,00  
Tam 1.805 1.850 2,84  
Yarım 873 895 1,57  
Çeyrek 438 448 0,68  
Gümüş.Ons 16,66 16,68 0,07  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,01  
B. Petrol 63,88 63,88 -0,37  
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