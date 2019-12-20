***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 10:56
08.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.096.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kurucu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKYMA1914
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.320.000
İhraç Fiyatı 0,97161
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.12.2019
Kayıt Tarihi 19.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 33.320.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca ihraç edilen 77 gün vadeli TRFYKYMA1914 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 20 Aralık 2019 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804491
BIST
12:17111.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 787,09
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:175,9222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0213
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:176,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0295
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:17281,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,28
|Açılış
|: 281,45
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|108.711.452
|% 13,33
|
|KLNMA
|47,00
|39.158.601
|% 10,85
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|MNDRS
|1,25
|50.570.130
|% 8,70
|
|ESCOM
|1,33
|3.118.091
|% 8,13
|
|GLBMD
|1,62
|10.619.174
|% -14,29
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,64
|3.937.809
|% -6,29
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|310.824.839
|% 0,44
|
|SISE
|5,24
|182.840.213
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,00
|181.967.187
|% 1,87
|
|IPEKE
|7,30
|169.847.321
|% 4,29
|
|KRSTL
|1,78
|142.812.528
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,94
|115.284.512
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|142.812.528
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,44
|103.229.569
|% 0,70
|
|ALBRK
|1,39
|87.692.316
|% 1,46
|
|KARSN
|1,57
|94.876.185
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6937
|7,7323
|% -0,23
|
|Frank
|6,0182
|6,0544
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5741
|1,5820
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,70
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,65
|
|Yarım
|897
|920
|-2,25
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|-0,05
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