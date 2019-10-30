YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3442
|7,3811
|% -0,22
|Frank
|5,7431
|5,7777
|% -0,10
|Riyal
|1,5213
|1,5290
|% -0,26
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-0,30
|Altın Gr.
|274
|274
|-0,23
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|Yarım
|878
|900
|1,51
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,12
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,02
|B. Petrol
|60,14
|60,14
|-1,45
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ARCLK, EREGL
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -862, 19 kaybederek (% -0.90 ) 95, 041
- 17:59 YGGYO, SALIX, DOKTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 KATMR, DENIZ, EGCYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58KNFRT Yüzde -79.95 oranında düşüşle 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 768, 388 adet işlem