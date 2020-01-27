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***YONGA* *BEYAZ* *BALAT* *FLAP* *BRKO* *TIRE* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

27.01.2020 16:58
GÜNCEL HABERLER



***YONGA******BEYAZ******BALAT******FLAP******BRKO******TIRE******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, BALAT, BEYAZ, BRKO, FLAP, TIRE, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E REMZIYE BELMA ARKAN 11,613
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E BEHIYE GÖKDERE 22.400,000
BEYAZ 3 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E SABAHATTIN TURAN 1.190.596,550
BEYAZ 4 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.S. E SEDA TURAN 97.524,900
BRKO 5 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E AYSEL BELEK 3.900,000
BRKO 6 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E AYSE BELEK 3.900,000
BRKO 7 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E FATMA COSKUN 3.900,000
FLAP 8 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SABAHATTIN TURAN 26,000
FLAP 9 FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S. E SEDA TURAN 279.145,750
TIRE 10 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E MUHARREM EKSI 5.074,808
YONGA 11 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ZEKAI ÖZDEMIR 4.140,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814608


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TKNSA 12,01 370.401.018 % 18,79  
PNSUT 16,59 127.171.238 % 16,83  
SARKY 6,59 31.640.126 % 16,02  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7524 7,7913 % 0,07  
Frank 6,1205 6,1574 % 0,42  
Riyal 1,5813 1,5893 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.584 1.585 12,74  
Altın Gr. 303 303 2,44  
Cumhuriyet 2.001 2.032 25,00  
Tam 1.993 2.043 17,55  
Yarım 963 988 8,49  
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