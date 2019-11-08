***YUNSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YUNSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzde yer alan Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satışına ilişkin kapanış işlemleri 26 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797407BIST