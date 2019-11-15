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***YUNSA* *THYAO* *SAMAT* *EKGYO* *ITTFH* *BTCIM* *NIBAS* *FORMT* *GUSGR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

15.11.2019 17:01
GÜNCEL HABERLER


nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E CÜNEYT BAYSAK 31.174,430
EKGYO 2 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MURAT KIVRAK 457.510,000
EKGYO 3 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MURAT KIVRAK 1.205.990,000
FORMT 4 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E MUSA GENÇ 3.518.521,720
FORMT 5 FORMET ÇELIK KAPI SANAYI VE TICARET A.S. E ÖMER CEMRE ÇOKUSLU 22.025,353
GUSGR 6 GÜNES SIGORTA A.S. E ISHAK PAZ 250.000,000
ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E MURAT KIVRAK 1.222.110,000
NIBAS 8 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E MURAT KIVRAK 100.000,000
SAMAT 9 SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S. E ISHAK PAZ 100.000,000
THYAO 10 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E MURAT KIVRAK 1.000,000
YUNSA 11 YÜNSA YÜNLÜ SANAYI VE TICARET A.S. E ISHAK PAZ 760,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799188


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HURGZ 1,06 103.002.340 % 19,10  
KLNMA 44,34 30.787.655 % 14,99  
PKENT 128,50 603.700 % 14,94  
TIRE 2,10 168.069.196 % 14,75  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3945 7,4316 % 0,18  
Frank 5,7827 5,8175 % -0,13  
Riyal 1,5274 1,5351 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 271 271 -1,14  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
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