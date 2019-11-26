***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2019 tarih ve 1100 No kararı ile,26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.Metin ÖZDEMİRYönetim Kurulu BaşkanıMustafa SÜRMEGÖZYönetim Kurulu Başkan VekiliTahir DemirkıranYönetim Kurulu ÜyesiTemel Tayyar YeşilYönetim Kurulu ÜyesiAhmet Cevat ACARYönetim Kurulu Üyesi-BağımsızAhmet YARIZYönetim Kurulu Üyesi-Bağımsızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800491BIST