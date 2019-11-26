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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2019 16:53
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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2019 tarih ve 1100 No kararı ile, 
26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.
  
Metin ÖZDEMİR
  
Yönetim Kurulu Başkanı
  
Mustafa SÜRMEGÖZ
  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  
Tahir Demirkıran
  
Yönetim Kurulu Üyesi
  
Temel Tayyar Yeşil
  
Yönetim Kurulu Üyesi
  
Ahmet Cevat ACAR 
  
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
  
Ahmet YARIZ
  
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800491


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