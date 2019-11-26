***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 16:53
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2019 tarih ve 1100 No kararı ile,
26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.
Metin ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa SÜRMEGÖZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tahir Demirkıran
Yönetim Kurulu Üyesi
Temel Tayyar Yeşil
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cevat ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Ahmet YARIZ
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800491
BIST
17:26106.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 635,06
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:265,7562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:266,3416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:26268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.067.676
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|26.798.701
|% 14,61
|
|ADEL
|17,08
|29.637.097
|% 13,11
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.505.069
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.323.890
|% -5,83
|
|TSGYO
|1,05
|3.022.860
|% -5,41
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|GARAN
|10,00
|407.715.756
|% 0,70
|
|ASELS
|18,80
|353.787.299
|% 0,43
|
|EREGL
|7,89
|344.673.535
|% 2,33
|
|KRDMD
|2,45
|511.469.197
|% 2,08
|
|THYAO
|13,68
|1.941.172.719
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,48
|168.725.454
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,86
|161.031.500
|% 1,09
|
|SISE
|4,81
|330.722.346
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4050
|% -0,22
|
|Frank
|5,7412
|5,7758
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5288
|1,5365
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,32
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-1,88
|
|Yarım
|859
|881
|-0,91
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
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|B. Petrol
|62,94
|62,94
|0,32
|
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