***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNuri Refik Düzgören Genel Müdür 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.comİsmail Alpaslan Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 207565/703441http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800545BIST