***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2019 18:15
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2019
Karar Sayısı
1098
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Seri: (II-14.1) Sayılı Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanımızdır
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin ikinci bölümünün 9. maddesine göre hazırlanmış 01.01.2019/30.09.2019 faaliyet dönemine ait konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet Tanju ULA Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ
Genel Müdür Direktör-Mali İşler
Nuri DÜZGÖREN Eren MANTAŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796711
BIST