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***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.01.2020 11:12
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin aracılığını yürütmekte olduğumuz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından kamuya duyurulmak üzere Kurumumuza gönderilen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır :
 
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle, Sürmegöz Tekstil'in Yünsa'nın diğer ortaklarına ait payları 1,00 TL nominal değere denk gelen beher pay için 4,34 TL fiyat üzerinden satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebi SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. İlgili husus 02.01.2020 tarih ve 2020/1 nolu SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.
 
Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ve Pay Alım Teklifi'nin başlangıç ve bitiş tarihleri ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807272


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