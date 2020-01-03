***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 11:12
***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin aracılığını yürütmekte olduğumuz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından kamuya duyurulmak üzere Kurumumuza gönderilen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır :
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle, Sürmegöz Tekstil'in Yünsa'nın diğer ortaklarına ait payları 1,00 TL nominal değere denk gelen beher pay için 4,34 TL fiyat üzerinden satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebi SPK tarafından olumlu karşılanmıştır. İlgili husus 02.01.2020 tarih ve 2020/1 nolu SPK Bülteni'nde yayınlanmıştır.
Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu ve Pay Alım Teklifi'nin başlangıç ve bitiş tarihleri ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807272
BIST
14:06113.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -2.541,62
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.381
14:065,9786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0215
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:066,6550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
|
6,6685
En Düşük
6,6374
14:06297,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 4,93
|Açılış
|: 297,56
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,85
|45.233.779
|% 15,96
|
|ARENA
|9,41
|23.370.699
|% 13,65
|
|MEPET
|2,26
|22.868.132
|% 12,44
|
|VKING
|2,37
|8.628.791
|% 10,23
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|ERSU
|1,82
|10.142.644
|% -11,65
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|SILVR
|1,96
|8.722.262
|% -10,09
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,17
|1.261.321.123
|% -4,51
|
|ASELS
|21,16
|633.811.800
|% -2,04
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,78
|424.753.901
|% 0,57
|
|HALKB
|5,99
|378.197.908
|% -2,28
|
|ALBRK
|1,55
|272.401.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,44
|232.865.509
|% -4,00
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,63
|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|% -0,16
|
|Frank
|6,1117
|6,1485
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|19,87
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,90
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.961
|2.010
|32,10
|
|Yarım
|948
|972
|15,53
|
|Çeyrek
|475
|486
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|2,92
|
Seans Raporu
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2708, 91 kaybederek (% -1.93 ) 137, 973
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