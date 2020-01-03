GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

03.01.2020 16:37
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

İlgili Şirketler [YUNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019 - 03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
4,34
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
06/01/2020
Başlangıç Saati
10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
24/01/2020
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar

         Zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin aracılığını yürütmekte olduğumuz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından kamuya duyurulmak üzere Kurumumuza gönderilen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır :
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Şirketimiz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında Pay Alım Teklifi yapmak ve bu amaçla Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebi ile 02.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru 02.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve sürece ilişkin bilgilendirme notu ekte yer almakta olup, bu dokümanlar aynı zamanda www.yunsa.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr internet adreslerinde de ilan edilmiştir.
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun 7. maddesinde açıklandığı üzere 1,00 TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 4,34 TL olarak belirlenmiştir.
Pay Alım Teklifi işlemleri 06/01/2020 ile 24/01/2020 tarihleri arasında 15 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807438


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05113.684
Değişim :  -1,94% |  -2.248,04
Açılış :  115.143  
Önceki Kapanış :  115.932  
En Yüksek
115.571 En Düşük
112.617
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 3,98 70.926.620 % 19,88  
MEPET 2,28 91.455.508 % 13,43  
ARENA 9,31 41.008.009 % 12,44  
ARTI 0,89 117.811 % 9,88  
VKING 2,36 11.803.569 % 9,77  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7901 7,8291 % -0,16  
Frank 6,1220 6,1589 % 0,24  
Riyal 1,5879 1,5959 % 0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.549 20,21  
Altın Gr. 297 297 4,75  
Cumhuriyet 1.970 2.000 31,00  
Tam 1.963 2.012 33,45  
Yarım 949 973 16,18  
Çeyrek 476 487 8,09  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 0,01  
Gümüş Gr. 3,46 3,46 0,01  
B. Petrol 68,61 68,61 2,36  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru