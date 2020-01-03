***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
03.01.2020 16:37
***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2019 - 03.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
4,34
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
06/01/2020
Başlangıç Saati
10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
24/01/2020
Bitiş Saati
17:00
Açıklamalar
Zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin aracılığını yürütmekte olduğumuz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından kamuya duyurulmak üzere Kurumumuza gönderilen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır :
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Şirketimiz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında Pay Alım Teklifi yapmak ve bu amaçla Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebi ile 02.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru 02.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve sürece ilişkin bilgilendirme notu ekte yer almakta olup, bu dokümanlar aynı zamanda www.yunsa.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr internet adreslerinde de ilan edilmiştir.
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun 7. maddesinde açıklandığı üzere 1,00 TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 4,34 TL olarak belirlenmiştir.
Pay Alım Teklifi işlemleri 06/01/2020 ile 24/01/2020 tarihleri arasında 15 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807438
BIST