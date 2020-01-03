***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [YUNSA]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2019 - 03.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıYünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiSürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)4,34Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuZiraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi06/01/2020Başlangıç Saati10:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi24/01/2020Bitiş Saati17:00AçıklamalarZorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin aracılığını yürütmekte olduğumuz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından kamuya duyurulmak üzere Kurumumuza gönderilen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır :Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Şirketimiz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında Pay Alım Teklifi yapmak ve bu amaçla Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebi ile 02.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvuru 02.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Pay Alım Teklifi Talep Formu ve sürece ilişkin bilgilendirme notu ekte yer almakta olup, bu dokümanlar aynı zamanda www.yunsa.com ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr internet adreslerinde de ilan edilmiştir.Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun 7. maddesinde açıklandığı üzere 1,00 TL nominal değerli pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 4,34 TL olarak belirlenmiştir.Pay Alım Teklifi işlemleri 06/01/2020 ile 24/01/2020 tarihleri arasında 15 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807438BIST