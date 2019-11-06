***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2019 16:23
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796949
BIST
17:55101.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 639,73
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
17:555,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
17:556,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
17:55275,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,41
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,04
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|ATSYH
|0,88
|26.145
|% 3,53
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AKSA
|10,89
|10.917.745
|% 3,03
|
|ATLAS
|1,04
|8.674.272
|% 2,97
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|AFYON
|4,37
|21.601.660
|% -5,41
|
|ATAGY
|4,07
|1.105.177
|% -5,35
|
|ATEKS
|10,58
|1.471.078
|% -3,73
|
|ASUZU
|9,13
|13.817.102
|% -2,98
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|ASELS
|18,59
|405.756.086
|% -1,59
|
|AKBNK
|7,15
|215.228.482
|% 1,42
|
|ALARK
|4,75
|136.935.782
|% 3,49
|
|AVGYO
|1,25
|64.690.864
|% 6,84
|
|BJKAS
|2,17
|413.542.198
|% 1,40
|
|GSRAY
|1,69
|238.447.646
|% -1,74
|
|YYAPI
|0,47
|40.239.220
|% 6,82
|
|YGYO
|0,48
|39.756.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,26
|186.434.051
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4011
|7,4382
|% 0,18
|
|Frank
|5,7862
|5,8211
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5328
|1,5404
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,00
|
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