***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.12.2019 15:50
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2019 - 31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesi'nin 31.12.2019 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2019 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. ile yapılmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806158
BIST
16:08114.833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 78,95
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
16:085,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
16:086,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0206
|Açılış
|: 6,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6865
En Düşük
6,6569
16:08290,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,26
|Açılış
|: 290,99
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,78
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|6,81
|17.994.986
|% 19,89
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,14
|18.996.398
|% 14,61
|
|IHEVA
|3,05
|4.036.110
|% 12,96
|
|KLMSN
|20,64
|80.673.609
|% 12,11
|
|KLGYO
|3,79
|158.365.473
|% -19,87
|
|NIBAS
|5,27
|15.612
|% -15,00
|
|EGCEY
|0,39
|64.532
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|133.339
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,86
|19.989.442
|% -8,87
|
|THYAO
|14,42
|1.017.726.784
|% 0,77
|
|ASELS
|20,94
|654.275.423
|% 2,25
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|HALKB
|5,96
|290.479.306
|% 0,51
|
|ISGYO
|1,73
|318.654.108
|% -0,57
|
|PETKM
|3,79
|473.720.057
|% 1,34
|
|ODAS
|2,08
|244.252.757
|% 4,52
|
|KARSN
|1,58
|173.507.762
|% 2,60
|
|IHYAY
|1,04
|113.715.695
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8292
|7,8685
|% 0,76
|
|Frank
|6,1370
|6,1740
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5816
|1,5895
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.521
|1.521
|6,04
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.927
|1.956
|11,00
|
|Tam
|1.918
|1.966
|10,21
|
|Yarım
|927
|951
|4,94
|
|Çeyrek
|465
|475
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|66,03
|66,03
|-0,62
|
Seans Raporu
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