***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 7.Maddesinin değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799177BIST