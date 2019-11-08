***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 19:31
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -153.223.517 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428
Transferler
27 -8.791.880 8.791.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -4.564.224 -4.564.224 197.234 -4.366.990
Dönem Karı (Zararı)
27 -4.564.224 -4.564.224 197.234 -4.366.990
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -4.564.224 357.171.821 1.723.617 358.895.438
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Transferler
27 -15.177.805 15.177.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019
Dönem Karı (Zararı)
27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -1.845.581 344.712.659 1.935.505 346.648.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.184.419 62.923.410
Dönem Karı (Zararı)
-1.923.019 -4.366.990
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.923.019 -4.366.990
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.393.124 4.354.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 713.848 355.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.221.509 12.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.218.391 8.490
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.118 3.938
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.562.944 1.138.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 180.969 389.864
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.381.975 749.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.373.467 7.612.099
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -17.632.970 -16.629.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 21.703.704 24.430.174
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -20.129 -177.665
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 322.862 -11.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-401.231 2.541.130
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 -401.231 2.541.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.080.400 7.995.356
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -12.080.400 7.995.356
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.453.739 4.060.920
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.329.522 -34.554
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.329.522 -34.554
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 0 3.614.648
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -22.941.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.582.715 64.321.847
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 29.321.693 42.046.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.707.336 -49.605.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.120 31.994.971
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 3.141.236 -25.220.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 22.586.349 12.922.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -6.468.615 4.354.098
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.002.004 12.731.141
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -25.116.622 26.999.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.332.296 8.099.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.332.296 8.099.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.898.858 64.309.042
Ödenen Faiz
33 -4.070.734
Alınan Faiz
33 214.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -214.827 -780.335
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -819.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.898.077 1.720.386
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 2.781.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.290
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -75.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 21.898.077 544.554
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.530.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.318.184 -65.517.846
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 148.614.911
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8 25.000 148.614.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-272.450 -201.798.115
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -272.450 -201.798.115
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 4.920.957
Ödenen Faiz
-4.070.734 -17.255.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.474 -874.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395.474 -874.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.292.784 3.068.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.688.258 2.193.957
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.688.258 2.292.784
Finansal Yatırımlar
7 2.139.898 1.738.667
Ticari Alacaklar
10 36.812.948 70.332.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 36.673.000 60.730.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 139.948 9.602.823
Diğer Alacaklar
11 138.291.207 125.583.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 128.624.443 120.858.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.666.764 4.725.089
Stoklar
13 21.390.070 21.388.068
Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.380.213 30.521.449
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 4.867.574 4.217.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.512.639 26.303.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 48.544 38.364
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.327.891 7.287.943
ARA TOPLAM
232.079.029 259.184.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
232.079.029 259.184.049
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 132.801.035 120.720.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 66.141.800 88.039.877
Maddi Duran Varlıklar
18 10.395.109 10.739.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 58.772.318 58.779.272
Şerefiye
19 35.865.873 35.865.873
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.906.445 22.913.399
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.104 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.772.524 293.941.067
TOPLAM VARLIKLAR
515.851.553 553.125.116
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.962.985 36.554.666
Ticari Borçlar
10 57.950.295 35.041.084
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 196.505 196.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 57.753.790 34.844.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.132.331 9.600.946
Diğer Borçlar
11 41.060.838 52.062.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 16.901.661 36.668.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.159.177 15.394.381
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 33.383.702 58.500.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 104.058
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.587.223 5.084.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 139.316 144.442
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.447.907 4.939.886
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.801
ARA TOPLAM
165.080.175 196.948.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.080.175 196.948.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 373.485 402.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 373.485 402.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.740.365 7.194.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.123.214 7.605.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
169.203.389 204.553.933
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
344.712.659 346.558.240
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -177.193.202 -162.015.397
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -1.845.581 -15.177.805
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.935.505 2.012.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
346.648.164 348.571.183
TOPLAM KAYNAKLAR
515.851.553 553.125.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.269.926 109.587.337 35.897 14.809.391
Satışların Maliyeti
28 -704.213 -85.431.425 367.421 -14.294.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
565.713 24.155.912 403.318 514.968
BRÜT KAR (ZARAR)
565.713 24.155.912 403.318 514.968
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.978.397 -1.537.599 -601.700 -571.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.313.538 14.591.115 -211.252 8.502.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.018.031 -15.676.659 -448.575 -2.078.646
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.117.177 21.532.769 -858.209 6.366.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.733.801 164.554 423.239 164.554
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -3.048 -6.155.778 -2.540 -2.569.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 12.080.400 -7.995.356 9.948.509 -9.738.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.306.024 7.546.189 9.510.999 -5.776.350
Finansman Gelirleri
33 17.632.970 16.629.290 4.680.896 6.578.527
Finansman Giderleri
33 -21.703.704 -24.481.549 -7.086.683 -5.357.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.376.758 -306.070 7.105.212 -4.554.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.453.739 -4.060.920 142.036 -726.667
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.453.739 -4.060.920 142.036 -726.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.923.019 -4.366.990 7.247.248 -5.281.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.923.019 -4.366.990 7.247.248 -5.281.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -77.438 197.234 -7.207 211.999
Ana Ortaklık Payları
-1.845.581 -4.564.224 7.254.455 -5.493.581
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00790000 -0,01960000 0,03120000 -0,02360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.923.019 -4.366.990 7.247.248 -5.281.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-77.438 197.234 -7.207 211.999
Ana Ortaklık Payları
-1.845.581 -4.564.224 7.254.455 -5.493.581
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797792
BIST