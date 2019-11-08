***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -153.223.517 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428Transferler27 -8.791.880 8.791.880Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -4.564.224 -4.564.224 197.234 -4.366.990Dönem Karı (Zararı)27 -4.564.224 -4.564.224 197.234 -4.366.990Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -4.564.224 357.171.821 1.723.617 358.895.438Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183Transferler27 -15.177.805 15.177.805Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019Dönem Karı (Zararı)27 -1.845.581 -1.845.581 -77.438 -1.923.019Dönem Sonu Bakiyeler27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -1.845.581 344.712.659 1.935.505 346.648.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.184.419 62.923.410Dönem Karı (Zararı)-1.923.019 -4.366.990Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.923.019 -4.366.990Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.393.124 4.354.185Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 713.848 355.195Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.221.509 12.428Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.218.391 8.490Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.118 3.938Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19,31 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.562.944 1.138.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 180.969 389.864Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 3.381.975 749.070Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.373.467 7.612.099Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -17.632.970 -16.629.290Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 21.703.704 24.430.174Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -20.129 -177.665Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 322.862 -11.120Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-401.231 2.541.130Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7,32 -401.231 2.541.130Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-12.080.400 7.995.356İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -12.080.400 7.995.356Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -3.453.739 4.060.920Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.329.522 -34.554Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16,32 -3.329.522 -34.554İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler7,32 0 3.614.648Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler12 -22.941.971İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.582.715 64.321.847Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 29.321.693 42.046.008Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -12.707.336 -49.605.715Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -5.120 31.994.971Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 3.141.236 -25.220.085Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 22.586.349 12.922.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -6.468.615 4.354.098Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -11.002.004 12.731.141Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -25.116.622 26.999.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.332.296 8.099.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.332.296 8.099.450Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.898.858 64.309.042Ödenen Faiz33 -4.070.734Alınan Faiz33 214.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -214.827 -780.335Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -819.511YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.898.077 1.720.386Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 2.781.122Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-75.290Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -75.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 21.898.077 544.554Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -1.530.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.318.184 -65.517.846Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000 148.614.911Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri8 25.000 148.614.911Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-272.450 -201.798.115Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları8 -272.450 -201.798.115İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış11 4.920.957Ödenen Faiz-4.070.734 -17.255.599YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)395.474 -874.050NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)395.474 -874.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.292.784 3.068.007DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.688.258 2.193.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.688.258 2.292.784Finansal Yatırımlar7 2.139.898 1.738.667Ticari Alacaklar10 36.812.948 70.332.903İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 36.673.000 60.730.080İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 139.948 9.602.823Diğer Alacaklar11 138.291.207 125.583.871İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 128.624.443 120.858.782İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.666.764 4.725.089Stoklar13 21.390.070 21.388.068Peşin Ödenmiş Giderler15 27.380.213 30.521.449İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,37 4.867.574 4.217.574İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 22.512.639 26.303.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 48.544 38.364Diğer Dönen Varlıklar26 3.327.891 7.287.943ARA TOPLAM232.079.029 259.184.049TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR232.079.029 259.184.049DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 686.158 686.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 686.158 686.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 132.801.035 120.720.635Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 66.141.800 88.039.877Maddi Duran Varlıklar18 10.395.109 10.739.022Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 58.772.318 58.779.272Şerefiye19 35.865.873 35.865.873Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 22.906.445 22.913.399Diğer Duran Varlıklar26 14.976.104 14.976.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR283.772.524 293.941.067TOPLAM VARLIKLAR515.851.553 553.125.116KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 19.962.985 36.554.666Ticari Borçlar10 57.950.295 35.041.084İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 196.505 196.505İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 57.753.790 34.844.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 3.132.331 9.600.946Diğer Borçlar11 41.060.838 52.062.842İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 16.901.661 36.668.461İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 24.159.177 15.394.381Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 33.383.702 58.500.324Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 104.058Kısa Vadeli Karşılıklar22 9.587.223 5.084.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 139.316 144.442Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 9.447.907 4.939.886Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 2.801ARA TOPLAM165.080.175 196.948.248TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER165.080.175 196.948.248UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar11 9.364 9.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.364 9.364Uzun Vadeli Karşılıklar22 373.485 402.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 373.485 402.217Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 3.740.365 7.194.104TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.123.214 7.605.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER169.203.389 204.553.933ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar344.712.659 346.558.240Ödenmiş Sermaye27 232.707.815 232.707.815Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)27 -50.804 -50.804Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 441.516 441.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 81.654 81.654Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 290.571.261 290.571.261Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -177.193.202 -162.015.397Net Dönem Karı veya Zararı27 -1.845.581 -15.177.805Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.935.505 2.012.943TOPLAM ÖZKAYNAKLAR346.648.164 348.571.183TOPLAM KAYNAKLAR515.851.553 553.125.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.269.926 109.587.337 35.897 14.809.391Satışların Maliyeti28 -704.213 -85.431.425 367.421 -14.294.423TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)565.713 24.155.912 403.318 514.968BRÜT KAR (ZARAR)565.713 24.155.912 403.318 514.968Genel Yönetim Giderleri29-30 -1.978.397 -1.537.599 -601.700 -571.561Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.313.538 14.591.115 -211.252 8.502.004Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -17.018.031 -15.676.659 -448.575 -2.078.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.117.177 21.532.769 -858.209 6.366.765Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 3.733.801 164.554 423.239 164.554Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -3.048 -6.155.778 -2.540 -2.569.398Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 12.080.400 -7.995.356 9.948.509 -9.738.271FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.306.024 7.546.189 9.510.999 -5.776.350Finansman Gelirleri33 17.632.970 16.629.290 4.680.896 6.578.527Finansman Giderleri33 -21.703.704 -24.481.549 -7.086.683 -5.357.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.376.758 -306.070 7.105.212 -4.554.915Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.453.739 -4.060.920 142.036 -726.667Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 3.453.739 -4.060.920 142.036 -726.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.923.019 -4.366.990 7.247.248 -5.281.582DÖNEM KARI (ZARARI)-1.923.019 -4.366.990 7.247.248 -5.281.582Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 -77.438 197.234 -7.207 211.999Ana Ortaklık Payları-1.845.581 -4.564.224 7.254.455 -5.493.581Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,00790000 -0,01960000 0,03120000 -0,02360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.923.019 -4.366.990 7.247.248 -5.281.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-77.438 197.234 -7.207 211.999Ana Ortaklık Payları-1.845.581 -4.564.224 7.254.455 -5.493.581http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797792BIST