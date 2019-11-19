***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.11.2019 10:51
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi YYAPI Kayıtlı sermaye tavanı güncellemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2019
Ek Açıklamalar
15.11.2019 tarihinde açıkladığımız sermaye tavan güncellemesi ile ilgili esas sözleşme tadil açıklaması,KAP'ın hak kullanım işlemleri şablonundan tekrar yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yeşil Yapı Endüstrisi Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799606
BIST
12:52106.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 126,35
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:525,7221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0174
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:526,3339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0243
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:52269,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -1,84
|Açılış
|: 269,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.773.636
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,01
|11.004.726
|% 11,08
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,74
|62.224.849
|% 9,79
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|YKGYO
|2,18
|10.946.300
|% -4,80
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|TIRE
|2,15
|25.690.156
|% -4,44
|
|BERA
|3,95
|12.415.588
|% -3,66
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|ASELS
|19,60
|349.947.579
|% 1,66
|
|TUPRS
|126,30
|241.457.505
|% 2,02
|
|GARAN
|10,21
|182.759.541
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,36
|131.194.191
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,38
|121.986.522
|% 1,47
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|TSKB
|1,01
|50.158.121
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3836
|7,4206
|% -0,37
|
|Frank
|5,7451
|5,7797
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,87
|61,87
|-0,57
|