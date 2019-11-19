***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi YYAPI Kayıtlı sermaye tavanı güncellemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7SPK Başvuru Tarihi 18.11.2019Ek Açıklamalar15.11.2019 tarihinde açıkladığımız sermaye tavan güncellemesi ile ilgili esas sözleşme tadil açıklaması,KAP'ın hak kullanım işlemleri şablonundan tekrar yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yeşil Yapı Endüstrisi Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799606BIST