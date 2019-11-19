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***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2019 10:51
GÜNCEL HABERLER



***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi YYAPI Kayıtlı sermaye tavanı güncellemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2019

Ek Açıklamalar
15.11.2019 tarihinde açıkladığımız sermaye tavan güncellemesi ile ilgili esas sözleşme tadil açıklaması,KAP'ın hak kullanım işlemleri şablonundan tekrar yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yeşil Yapı Endüstrisi Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799606


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