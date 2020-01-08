ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri866,6 % 0,00008158Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.194,24 % 0,00039485Bağımsız Denetim Ücreti7.028,08 % 0,00066163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.499,54 % 0,01520369Fon Yönetim Ücreti9.026.054,48 % 0,84971993Hisse Senedi Komisyonu18.834,69 % 0,00177311Tahvil Bono Komisyonu11.555,71 % 0,00108786Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.154.953,03 % 0,86185454TOPLAM GİDERLER18.384.986,37 % 1,7307772DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.062.238.763,6013 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809441BIST