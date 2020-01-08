ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri949,4 % 0,00032127Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.417,04 % 0,00115632Bağımsız Denetim Ücreti3.102,22 % 0,00104978Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.080,62 % 0,01119438Fon Yönetim Ücreti2.511.016,82 % 0,84972Hisse Senedi Komisyonu8.826,44 % 0,00298684Tahvil Bono Komisyonu7.527,75 % 0,00254737Gecelik Ters Repo Komisyonu10.805,81 % 0,00365665Vadeli Ters Repo Komisyonu3.363,2 % 0,0011381Borsa Para Piyasası Komisyonu1.274,37 % 0,00043124Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.551.171,75 % 0,8633083TOPLAM GİDERLER5.134.535,42 % 1,73751025DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ295.511.087,2996 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809442BIST