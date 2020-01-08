ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri839 % 0,00761136Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.586,6 % 0,01439354Bağımsız Denetim Ücreti1.814,84 % 0,01646412Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.425,21 % 0,02200136Fon Yönetim Ücreti93.675,65 % 0,8498198Hisse Senedi Komisyonu1.224,16 % 0,01110551Tahvil Bono Komisyonu129,94 % 0,00117881Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler99.046,18 % 0,89854092TOPLAM GİDERLER200.741,58 % 1,8211154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.023.001,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809443BIST