ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 17:17
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 Yılı Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
840,8 % 0,00885507
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.586,6 % 0,01670963
Bağımsız Denetim Ücreti
1.807,76 % 0,01903883
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.889,57 % 0,01990043
Fon Yönetim Ücreti
80.696,07 % 0,84986881
Hisse Senedi Komisyonu
1.465,08 % 0,01542982
Tahvil Bono Komisyonu
58,31 % 0,0006141
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
85.464,33 % 0,90008681
TOPLAM GİDERLER
173.808,52 % 1,83050352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.495.120,7983 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809444
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0208
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0406
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,29
|Açılış
|: 300,60
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|69,30
|23.410.812
|% 6,29
|
|ATSYH
|0,90
|52.080
|% 5,88
|
|BAGFS
|17,69
|26.076.015
|% 5,11
|
|BRSAN
|11,30
|32.215.559
|% 2,36
|
|AKBNK
|7,96
|259.345.712
|% 2,05
|
|YYAPI
|0,60
|18.609.302
|% -4,76
|
|ALGYO
|93,00
|88.605.412
|% -4,32
|
|KERVN
|0,53
|310.261
|% -3,64
|
|BAKAB
|6,45
|1.212.985
|% -3,59
|
|AKENR
|0,93
|20.088.155
|% -3,12
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|AKBNK
|7,96
|259.345.712
|% 2,05
|
|AFYON
|6,13
|133.729.073
|% -0,33
|
|ALGYO
|93,00
|88.605.412
|% -4,32
|
|ARCLK
|20,82
|62.112.842
|% -0,95
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7676
|7,8066
|% -0,57
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5818
|1,5898
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|1,14
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|-1,08
|