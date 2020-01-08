ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri840,8 % 0,00885507Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.586,6 % 0,01670963Bağımsız Denetim Ücreti1.807,76 % 0,01903883Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.889,57 % 0,01990043Fon Yönetim Ücreti80.696,07 % 0,84986881Hisse Senedi Komisyonu1.465,08 % 0,01542982Tahvil Bono Komisyonu58,31 % 0,0006141Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler85.464,33 % 0,90008681TOPLAM GİDERLER173.808,52 % 1,83050352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.495.120,7983 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809444BIST