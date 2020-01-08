ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri920,6 % 0,03726685Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.131,8 % 0,04581644Bağımsız Denetim Ücreti1.778,26 % 0,07198582Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri735,33 % 0,02976692Fon Yönetim Ücreti21.021,87 % 0,85098717Hisse Senedi Komisyonu132,28 % 0,00535483Tahvil Bono Komisyonu89,87 % 0,00363803Gecelik Ters Repo Komisyonu674,45 % 0,02730244Vadeli Ters Repo Komisyonu295,72 % 0,01197105Borsa Para Piyasası Komisyonu1.216,28 % 0,04923628Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.692,21 % 0,95908532TOPLAM GİDERLER51.688,67 % 2,09241115DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.470.292,2276 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809445BIST