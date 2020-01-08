ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 17:17
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 Yılı Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
920,6 % 0,01546509
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.131,8 % 0,01901303
Bağımsız Denetim Ücreti
1.790,06 % 0,03007109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.522,09 % 0,02556948
Fon Yönetim Ücreti
50.622,38 % 0,85040164
Hisse Senedi Komisyonu
674,16 % 0,01132516
Tahvil Bono Komisyonu
83,35 % 0,00140019
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.765,15 % 0,02965263
Vadeli Ters Repo Komisyonu
772,3 % 0,01297381
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.498,61 % 0,05877289
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.949,97 % 0,90630158
TOPLAM GİDERLER
116.730,47 % 1,96094659
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.952.761,3055 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809446
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0406
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,29
|Açılış
|: 300,60
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7676
|7,8066
|% -0,57
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5818
|1,5898
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-0,81
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,09
|67,09
|-1,18
|