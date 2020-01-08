ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri920,6 % 0,01546509Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.131,8 % 0,01901303Bağımsız Denetim Ücreti1.790,06 % 0,03007109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.522,09 % 0,02556948Fon Yönetim Ücreti50.622,38 % 0,85040164Hisse Senedi Komisyonu674,16 % 0,01132516Tahvil Bono Komisyonu83,35 % 0,00140019Gecelik Ters Repo Komisyonu1.765,15 % 0,02965263Vadeli Ters Repo Komisyonu772,3 % 0,01297381Borsa Para Piyasası Komisyonu3.498,61 % 0,05877289Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler53.949,97 % 0,90630158TOPLAM GİDERLER116.730,47 % 1,96094659DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.952.761,3055 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809446BIST