ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri938,6 % 0,01398548Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.131,8 % 0,01686423Bağımsız Denetim Ücreti1.791,24 % 0,02669012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.476,79 % 0,0220047Fon Yönetim Ücreti57.065,13 % 0,85029104Hisse Senedi Komisyonu1.076,4 % 0,01603875Tahvil Bono Komisyonu76,9 % 0,00114584Gecelik Ters Repo Komisyonu2.037,42 % 0,03035829Vadeli Ters Repo Komisyonu903,67 % 0,01346501Borsa Para Piyasası Komisyonu3.288,98 % 0,04900699Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.900,19 % 0,90743482TOPLAM GİDERLER130.687,12 % 1,94728527DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.711.246,7722 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809447BIST