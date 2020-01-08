ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri938,6 % 0,01761236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.131,8 % 0,02123766Bağımsız Denetim Ücreti1.787,7 % 0,0335453Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.118,24 % 0,02098322Fon Yönetim Ücreti45.316,17 % 0,8503354Hisse Senedi Komisyonu939,27 % 0,01762493Tahvil Bono Komisyonu3,98 % 0,00007468Gecelik Ters Repo Komisyonu1.329,96 % 0,02495604Vadeli Ters Repo Komisyonu612,82 % 0,01149926Borsa Para Piyasası Komisyonu1.874,25 % 0,03516937Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.583,6 % 0,9116471TOPLAM GİDERLER103.636,39 % 1,94468534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.329.211,2454 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809448BIST