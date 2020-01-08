ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri673,8 % 0,00060804Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.495,61 % 0,00495928Bağımsız Denetim Ücreti2.710,46 % 0,00244594Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.910,64 % 0,02428435Fon Yönetim Ücreti941.615,22 % 0,8497201Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.488,76 % 0,00224587Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.798,28 % 0,02057333TOPLAM GİDERLER1.002.692,77 % 0,9048369DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.814.751,7906 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809450BIST