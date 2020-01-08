ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri722,6 % 0,00076533Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.167,4 % 0,00547298Bağımsız Denetim Ücreti2.267,96 % 0,00240208Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.200,97 % 0,0044494Fon Yönetim Ücreti802.282,16 % 0,84972575Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.755,63 % 0,00185945Gecelik Ters Repo Komisyonu19.177,77 % 0,02031186Vadeli Ters Repo Komisyonu6.622,59 % 0,00701422Borsa Para Piyasası Komisyonu23.395,14 % 0,02477863Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.415,18 % 0,01950418TOPLAM GİDERLER884.007,4 % 0,93628387DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.416.599,8832 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809451BIST