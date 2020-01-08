ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri835,4 % 0,00080511Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.681,12 % 0,00162016Bağımsız Denetim Ücreti2.334,04 % 0,0022494Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.829,66 % 0,01525562Fon Yönetim Ücreti2.310.361,29 % 2,22657966Hisse Senedi Komisyonu13.437,69 % 0,01295039Tahvil Bono Komisyonu653,88 % 0,00063017Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.959,99 % 0,02116365TOPLAM GİDERLER2.367.093,07 % 2,28125415DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.762.794,941 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809453BIST