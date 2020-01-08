ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri729,2 % 0,0001564Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.651,1 % 0,0007831Bağımsız Denetim Ücreti3.988,4 % 0,00085545Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri250.702,18 % 0,05377148Fon Yönetim Ücreti4.936.869,31 % 1,05887696Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.484,18 % 0,00031833Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler157.659,27 % 0,03381531TOPLAM GİDERLER5.355.083,64 % 1,14857703DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ466.236.349,7575 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809455BIST