ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri861,8 % 0,00010857Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.163,36 % 0,00065047Bağımsız Denetim Ücreti6.729,54 % 0,00084777Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.888,25 % 0,01144985Fon Yönetim Ücreti14.922.109,36 % 1,87984546Hisse Senedi Komisyonu25.439,49 % 0,0032048Tahvil Bono Komisyonu19.698,82 % 0,0024816Gecelik Ters Repo Komisyonu38.514,71 % 0,00485198Vadeli Ters Repo Komisyonu12.436,9 % 0,00156677Borsa Para Piyasası Komisyonu4.028,82 % 0,00050754Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.704,06 % 0,01482803TOPLAM GİDERLER15.243.575,11 % 1,92034281DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ793.794.473,2895 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809457BIST