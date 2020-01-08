ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri720,2 % 0,00065325Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.629,76 % 0,00329235Bağımsız Denetim Ücreti2.404,84 % 0,0021813Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.366,78 % 0,01212426Fon Yönetim Ücreti398.423,95 % 0,361388Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu574,45 % 0,00052105Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.178,07 % 0,00469674TOPLAM GİDERLER424.298,05 % 0,38485695DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.248.250,4547 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809458BIST