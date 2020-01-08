ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri612,2 % 0,00007888Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri5.992,71 % 0,00077218Bağımsız Denetim Ücreti6.313 % 0,00081345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.220,58 % 0,01162518Fon Yönetim Ücreti2.804.602,63 % 0,36138093Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.371,99 % 0,0006922Gecelik Ters Repo Komisyonu19.750,94 % 0,00254496Vadeli Ters Repo Komisyonu18.055,45 % 0,0023265Borsa Para Piyasası Komisyonu1.180,97 % 0,00015217Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.418,41 % 0,00160015TOPLAM GİDERLER2.964.518,88 % 0,38198659DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ776.079.315,1393 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809459BIST