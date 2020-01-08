ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri684,5 % 0,0002284Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri6.538,94 % 0,00218188Bağımsız Denetim Ücreti3.588,38 % 0,00119735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.537,23 % 0,01452726Fon Yönetim Ücreti5.633.774,92 % 1,87984694Hisse Senedi Komisyonu8.004,68 % 0,00267096Tahvil Bono Komisyonu1.681,7 % 0,00056114Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.538,51 % 0,01652974TOPLAM GİDERLER5.747.348,86 % 1,91774366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ299.693.278,6133 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809462BIST