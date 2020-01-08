ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 17:21
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 Yılı Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
748,4 % 0,00017328
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
4.152,4 % 0,00096143
Bağımsız Denetim Ücreti
4.343,58 % 0,00100569
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
84.286,61 % 0,01951533
Fon Yönetim Ücreti
4.576.626,85 % 1,05965071
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.358,8 % 0,00193536
Gecelik Ters Repo Komisyonu
697.002,29 % 0,16138064
Vadeli Ters Repo Komisyonu
236.062,07 % 0,0546567
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.309,89 % 0,00447092
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
67.935,13 % 0,01572938
TOPLAM GİDERLER
5.698.826,02 % 1,31947944
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
431.899.567,8267 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809463
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0204
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0407
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,52
|Açılış
|: 300,37
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7658
|7,8047
|% -0,59
|
|Frank
|6,1044
|6,1411
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5818
|1,5897
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|-2,44
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|-1,05
|