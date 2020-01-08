ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri748,4 % 0,00017328Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.152,4 % 0,00096143Bağımsız Denetim Ücreti4.343,58 % 0,00100569Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.286,61 % 0,01951533Fon Yönetim Ücreti4.576.626,85 % 1,05965071Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.358,8 % 0,00193536Gecelik Ters Repo Komisyonu697.002,29 % 0,16138064Vadeli Ters Repo Komisyonu236.062,07 % 0,0546567Borsa Para Piyasası Komisyonu19.309,89 % 0,00447092Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.935,13 % 0,01572938TOPLAM GİDERLER5.698.826,02 % 1,31947944DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ431.899.567,8267 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809463BIST