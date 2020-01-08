ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,6 % 0,00009006Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.186,7 % 0,00036531Bağımsız Denetim Ücreti7.189,74 % 0,00082421Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.828,86 % 0,01087093Fon Yönetim Ücreti16.399.088,31 % 1,87994861Hisse Senedi Komisyonu415,63 % 0,00004765Tahvil Bono Komisyonu15.509,99 % 0,00177802Gecelik Ters Repo Komisyonu165.840,14 % 0,01901148Vadeli Ters Repo Komisyonu55.664,15 % 0,00638119Borsa Para Piyasası Komisyonu402,62 % 0,00004616Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler120.024,33 % 0,01375928TOPLAM GİDERLER16.862.936,07 % 1,9331229DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ872.315.777,7972 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809464BIST