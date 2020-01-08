ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 17:21
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 Yılı Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
838,8 % 0,00042647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.185,5 % 0,00161959
Bağımsız Denetim Ücreti
2.962,98 % 0,00150645
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.390,03 % 0,01189208
Fon Yönetim Ücreti
4.381.343,67 % 2,22758616
Hisse Senedi Komisyonu
83.546,38 % 0,0424771
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.703 % 0,01103436
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.751,57 % 0,00394109
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.764,4 % 0,00648974
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
7.233,3 % 0,00367759
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
67.820,89 % 0,03448186
TOPLAM GİDERLER
4.612.540,52 % 2,3451325
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
196.685.710,3933 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809466
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0204
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0407
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,52
|Açılış
|: 300,37
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|69,30
|23.410.812
|% 6,29
|
|ATSYH
|0,90
|52.080
|% 5,88
|
|BAGFS
|17,69
|26.076.015
|% 5,11
|
|BRSAN
|11,30
|32.215.559
|% 2,36
|
|AKBNK
|7,96
|259.345.712
|% 2,05
|
|YYAPI
|0,60
|18.609.302
|% -4,76
|
|ALGYO
|93,00
|88.605.412
|% -4,32
|
|KERVN
|0,53
|310.261
|% -3,64
|
|BAKAB
|6,45
|1.212.985
|% -3,59
|
|AKENR
|0,93
|20.088.155
|% -3,12
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|AKBNK
|7,96
|259.345.712
|% 2,05
|
|AFYON
|6,13
|133.729.073
|% -0,33
|
|ALGYO
|93,00
|88.605.412
|% -4,32
|
|ARCLK
|20,82
|62.112.842
|% -0,95
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7676
|7,8066
|% -0,57
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5818
|1,5898
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-1,04
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,07
|67,07
|-1,20
|