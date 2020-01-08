ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri838,8 % 0,00042647Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.185,5 % 0,00161959Bağımsız Denetim Ücreti2.962,98 % 0,00150645Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.390,03 % 0,01189208Fon Yönetim Ücreti4.381.343,67 % 2,22758616Hisse Senedi Komisyonu83.546,38 % 0,0424771Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu21.703 % 0,01103436Vadeli Ters Repo Komisyonu7.751,57 % 0,00394109Borsa Para Piyasası Komisyonu12.764,4 % 0,00648974Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu7.233,3 % 0,00367759Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.820,89 % 0,03448186TOPLAM GİDERLER4.612.540,52 % 2,3451325DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ196.685.710,3933 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809466BIST