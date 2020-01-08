ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri936,2 % 0,00009146Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.232,92 % 0,00012045Bağımsız Denetim Ücreti7.941,4 % 0,00077581Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri88.417,05 % 0,0086376Fon Yönetim Ücreti22.797.785,75 % 2,22715103Hisse Senedi Komisyonu134.789,99 % 0,01316784Tahvil Bono Komisyonu13.361,96 % 0,00130535Gecelik Ters Repo Komisyonu223.838,86 % 0,02186717Vadeli Ters Repo Komisyonu75.503,23 % 0,00737603Borsa Para Piyasası Komisyonu143.880,51 % 0,01405591Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu35.221,31 % 0,00344082Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler298.632,19 % 0,02917384TOPLAM GİDERLER23.821.541,37 % 2,32716331DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.023.629.982,8222 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809467BIST