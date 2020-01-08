ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklama2019 Yılı Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri893 % 0,00039155Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.236,52 % 0,00054217Bağımsız Denetim Ücreti3.025,52 % 0,00132658Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.185,51 % 0,02025072Fon Yönetim Ücreti4.287.911,33 % 1,88009796Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23,47 % 0,00001029Gecelik Ters Repo Komisyonu35.479,67 % 0,01555658Vadeli Ters Repo Komisyonu11.449,7 % 0,00502029Borsa Para Piyasası Komisyonu34.438,68 % 0,01510015Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.172,98 % 0,01586058TOPLAM GİDERLER4.456.816,38 % 1,95415687DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ228.068.505,5684 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809470BIST