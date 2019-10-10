ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 09:40
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 547 GUN 0 08.09.2015 / 5-1(Endeks değerinin oranı :%75)
BIST 100 GETIRI 0 08.09.2015 / 5-1(Endeks değerinin oranı :%25)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791985
BIST
10:04100.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 369,44
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
99.886
10:045,8676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8796
En Düşük
5,8615
10:046,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4712
En Düşük
6,4447
10:04284,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 284,15
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63