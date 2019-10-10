ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.10.2019 09:40
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 0 (Endeks değerinin oranı :%100)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791986
BIST
10:0699.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 77,79
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
99.579
10:065,8686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 5,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8796
En Düşük
5,8615
10:066,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4711
En Düşük
6,4447
10:06283,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,26
|Açılış
|: 284,08
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63