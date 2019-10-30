ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2019 12:13
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795315
BIST
14:3299.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -362,89
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.495
En Düşük
98.504
14:325,7270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0105
|Açılış
|: 5,7290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,7223
14:326,3657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3589
14:32275,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,59
|Açılış
|: 275,02
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
274,31
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|KLMSN
|13,20
|41.544.379
|% 12,72
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|SNPAM
|4,27
|3.215.879
|% 12,07
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|DENIZ
|24,10
|6.291.178
|% -6,23
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|FENER
|16,21
|269.216.159
|% 14,56
|
|AKBNK
|7,03
|197.934.501
|% -0,99
|
|ISFIN
|2,70
|463.066.453
|% -0,37
|
|IHLGM
|0,73
|80.445.053
|% -3,95
|
|EKGYO
|1,20
|52.386.698
|% -1,64
|
|THYAO
|11,68
|481.938.195
|% -1,35
|
|GARAN
|9,34
|357.891.641
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3615
|7,3985
|% 0,01
|
|Frank
|5,7482
|5,7829
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5229
|1,5306
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,54
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,53
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|6,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|2,92
|
|Yarım
|878
|900
|1,41
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,01
|
|B. Petrol
|61,19
|61,19
|-0,40
|