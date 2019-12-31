ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 05.11.2019 / 6-1BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 05.11.2019 / 6-1KATILIM 50 10 05.11.2019 / 6-1Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-15 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki PaylarKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya Gelir Ortaklığı SenetleriKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15 - Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikalarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Nota Sahip Teminatlı Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı TL KıymetlerMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı.Tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.Vaad Sözleşmeleri 0-5 Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri.İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-15 Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Nota Sahip Teminatlı Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı TL KıymetlerGelir Ortaklığı Senetleri 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806120BIST