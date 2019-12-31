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ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.12.2019 14:40
GÜNCEL HABERLER



ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 05.11.2019 / 6-1
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 05.11.2019 / 6-1
KATILIM 50 10 05.11.2019 / 6-1

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-15 BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları veya Gelir Ortaklığı Senetleri
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15 - Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Nota Sahip Teminatlı Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı TL Kıymetler
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı.Tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.
Vaad Sözleşmeleri 0-5 Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri.
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-15 Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Nota Sahip Teminatlı Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı TL Kıymetler
Gelir Ortaklığı Senetleri 70-90 Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806120


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IHEVA 3,07 4.183.135 % 13,70  
KLMSN 20,70 81.725.174 % 12,44  
ADBGR 6,99 19.682.024 % 12,20  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8260 7,8652 % 0,71  
Frank 6,1339 6,1708 % 0,34  
Riyal 1,5813 1,5892 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.521 6,23  
Altın Gr. 291 291 1,37  
Cumhuriyet 1.927 1.956 11,00  
Tam 1.918 1.966 10,61  
Yarım 927 951 5,13  
Çeyrek 465 476 2,57  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,11  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
B. Petrol 66,18 66,18 -0,47  
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