ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS UZUN 80 05.11.2019 / 6-1BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 05.11.2019 / 6-1BIST 100 GETIRI 10 05.11.2019 / 6-1Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 10-15 BIST 100 Endeksindeki Paylar.Tek bir ortaklık payına fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira SertifikalarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-15 Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen TL Kira Sertifikalarıİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Nota Sahip Teminatlı Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı TL KıymetlerTers Repo İşlemleri 0-5 BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Borsa veya Borsa Dışından Vaad SözleşmeleriTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-5Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı.Tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.Gelir Ortaklığı Senetleri 70-100 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı SenetleriBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 70-100 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları.İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-15 Kurul Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Nota Sahip Teminatlı Kıymetler İle Varlık Veya İpoteğe Dayalı TL KıymetlerVaad Sözleşmeleri 0-5 Borsa veya Borsa Dışından Vaad Sözleşmeleri.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806126BIST