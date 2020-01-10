ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2020 11:53
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 4.21 95.79
2019 5,39 94,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811674
BIST
13:13118.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 479,68
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:135,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0117
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:136,5280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:13292,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 292,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.414.193
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,82
|86.060.909
|% 13,67
|
|RYGYO
|5,44
|67.244.235
|% 11,48
|
|MRGYO
|1,27
|51.827.654
|% 11,40
|
|ODAS
|2,86
|824.798.159
|% 10,85
|
|BURVA
|10,62
|449.354
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,86
|824.798.159
|% 10,85
|
|THYAO
|14,25
|739.003.036
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|471.330.620
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,71
|385.336.586
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,81
|318.609.597
|% 1,81
|
|ODAS
|2,86
|824.798.159
|% 10,85
|
|ALBRK
|1,71
|385.336.586
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,51
|241.234.020
|% 2,72
|
|PETKM
|3,93
|471.330.620
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,81
|318.609.597
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6613
|7,6997
|% 0,19
|
|Frank
|6,0066
|6,0428
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5624
|1,5702
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-2,12
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|0,00
|
|Tam
|1.934
|1.982
|-4,21
|
|Yarım
|935
|959
|-2,04
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,19
|