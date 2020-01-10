ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2020 11:58
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 6.42 93.58
2016 6.07 93.93
2017 5.87 94.13
2018 4.88 95.12
2019 5,04 94,96
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811690
BIST
13:14118.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 462,99
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:145,8803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0115
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:146,5267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:14292,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,07
|Açılış
|: 292,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.414.262
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,82
|86.266.658
|% 13,67
|
|RYGYO
|5,44
|67.397.621
|% 11,48
|
|MRGYO
|1,27
|51.896.958
|% 11,40
|
|CELHA
|8,13
|11.430.430
|% 11,07
|
|BURVA
|10,62
|449.354
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,85
|826.202.712
|% 10,47
|
|THYAO
|14,26
|749.779.612
|% 0,07
|
|PETKM
|3,93
|472.272.026
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,71
|385.660.708
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,81
|318.859.363
|% 1,81
|
|ODAS
|2,85
|826.202.712
|% 10,47
|
|ALBRK
|1,71
|385.660.708
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,50
|241.805.657
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|472.272.026
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,81
|318.859.363
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6606
|7,6990
|% 0,18
|
|Frank
|6,0066
|6,0427
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5624
|1,5702
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-1,40
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.949
|1.979
|3,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-5,42
|
|Yarım
|934
|958
|-2,62
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|-0,09
|