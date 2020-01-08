ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2020 17:28
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,365
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,3849
Varsa İade Tutarı (TL)
21891,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
18953,56
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 4,46703832
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809485
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0198
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0409
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,72
|Açılış
|: 300,00
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
299,75
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|AGHOL
|17,40
|22.656.562
|% 2,65
|
|EGCEY
|0,39
|122.334
|% 2,63
|
|RALYH
|6,48
|10.322
|% 1,25
|
|MTRYO
|6,00
|37.575
|% 0,84
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|DOKTA
|50,00
|1.007.461
|% -3,85
|
|FORMT
|3,00
|18.121
|% -3,23
|
|KFEIN
|10,55
|23.515.488
|% -3,12
|
|QNBFL
|133,00
|554.135
|% -2,92
|
|SMART
|9,25
|104.432.584
|% -0,86
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|KFEIN
|10,55
|23.515.488
|% -3,12
|
|AGHOL
|17,40
|22.656.562
|% 2,65
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|SMART
|9,25
|104.432.584
|% -0,86
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|PEKGY
|2,94
|8.657.415
|% -2,33
|
|ENJSA
|7,27
|19.257.559
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7666
|7,8056
|% -0,58
|
|Frank
|6,1038
|6,1406
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5818
|1,5897
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|-1,04
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,07
|67,07
|-1,20
|