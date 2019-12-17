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ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

17.12.2019 18:30
GÜNCEL HABERLER



ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Sterlin 7,6843 7,7228 % -1,25  
Frank 5,9659 6,0019 % 0,63  
Riyal 1,5620 1,5699 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 -0,11  
Altın Gr. 279 279 1,19  
Cumhuriyet 1.849 1.877 9,00  
Tam 1.841 1.887 8,68  
Yarım 890 913 4,20  
Çeyrek 446 456 2,10  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 -0,02  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 66,02 66,02 0,68  
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