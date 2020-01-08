ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
08.01.2020 17:14
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2019 Yılı Fon İşletim Gideri Paylaşımı Bilgilendirme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809423
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0222
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0434
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,69
|Açılış
|: 300,20
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
299,75
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|2.413.450
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.532.746
|% 14,93
|
|HUBVC
|19,00
|89.001.697
|% 11,83
|
|BURVA
|12,90
|9.537.874
|% 10,92
|
|VKING
|2,87
|16.136.197
|% 10,81
|
|PAGYO
|6,02
|92.269.074
|% -16,74
|
|CRDFA
|2,46
|327.297
|% -14,88
|
|DAGI
|2,78
|46.939.975
|% -7,33
|
|DERAS
|3,78
|20.665.074
|% -6,44
|
|IHGZT
|5,15
|143.322
|% -6,36
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|HALKB
|6,09
|592.480.896
|% 0,83
|
|GARAN
|11,10
|543.065.989
|% 4,42
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7676
|7,8065
|% -0,57
|
|Frank
|6,1027
|6,1395
|% -0,38
|
|Riyal
|1,5814
|1,5893
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-6,93
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,24
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|66,83
|66,83
|-1,44
|