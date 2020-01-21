ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

× Resim ekle Dosya seçin Resim bağlantısı × Bağlantı ekle Görüntülemek için Bağlantı adresi? Yeni pencerede aç Kapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste Summernote 0.6.16 · Project · Issues 1 x 1 www.google.com 100% 50% 25%

Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler × Resim ekle Dosya seçin Resim bağlantısı × Bağlantı ekle Görüntülemek için Bağlantı adresi? Yeni pencerede aç Kapat Kısayollar Eylem Ctrl + Z Geri al Ctrl + Shift + Z Yeniden yap Ctrl + ] Girintiyi azalt Ctrl + [ Girintiyi artır Ctrl + ENTER Yatay çizgi ekle Yazı biçimlendirme Ctrl + B Kalın Ctrl + I İtalik Ctrl + U Altı çizili Ctrl + \ Temizle Biçim Ctrl + NUM0 Normal Ctrl + NUM1 Başlık 1 Ctrl + NUM2 Başlık 2 Ctrl + NUM3 Başlık 3 Ctrl + NUM4 Başlık 4 Ctrl + NUM5 Başlık 5 Ctrl + NUM6 Başlık 6 Paragraf biçimlendirme Ctrl + Shift + L Sola hizala Ctrl + Shift + E Ortaya hizala Ctrl + Shift + R Sağa hizala Ctrl + Shift + J Yasla Ctrl + Shift + NUM7 Numaralı liste Ctrl + Shift + NUM8 Madde işaretli liste Summernote 0.6.16 · Project · Issues 1 x 1 www.google.com 100% 50% 25%

Vaad sözleşmelerinin olası karşı tarafları ile söz konusu tarafların derecelendirme notlarına ilişkin bilgiler