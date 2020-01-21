ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.842.746
|% 19,96
|BERA
|4,71
|140.339.106
|% 19,85
|TUCLK
|4,60
|54.028.709
|% 16,46
|EGSER
|4,60
|81.107.754
|% 16,46
|TKNSA
|7,80
|288.851.617
|% 16,07
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7101
|7,7488
|% 0,44
|Frank
|6,0985
|6,1353
|% 0,13
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-6,71
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,00
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,22
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,04
|B. Petrol
|64,68
|64,68
|-0,52
Seans Raporu
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1161, 56 artarak (% 0.78 ) 149, 740
- 17:58XU100 Endeks 123, 585 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 11, 765.00 milyon TL de
- 17:57HEKTS Yüzde 4.79 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 993, 199 adet işlem
- 17:56TUCLK Yüzde 10.89 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 872, 178 adet işlem
- 17:55ARMDA Yüzde 14.97 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 158 adet işlem