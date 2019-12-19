ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,46
|17.166.006
|% 10,95
|BOSSA
|9,08
|23.180.866
|% 10,33
|DARDL
|3,08
|225.742
|% 10,00
|EGCYO
|0,33
|65.699
|% 10,00
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7527
|7,7916
|% 0,27
|Frank
|6,0310
|6,0674
|% 0,13
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,60
|Altın Gr.
|282
|282
|0,41
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|Yarım
|898
|921
|4,19
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|-0,09
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|0,02
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 2 değişimle 110790 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 22 değişimle 110821 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 21 değişimle 110810 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 23 değişimle 110825 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 19 değişimle 110786 puandan